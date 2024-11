Altroconsumo lancia class action per problemi legati ad airbag Citroen C3 e Ds3

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) –una"nei confronti di Stellantis N.V. e Groupe Psa Italia per ottenere un risarcimento per i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dagli automobilisti che hanno acquistato veicoliC3 e DS3, prodotti tra il 2009 e il 2019. Le due società non hanno messo in atto alcuna misura .