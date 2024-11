Liberoquotidiano.it - Altro che fascista e autoritario: Donald Trump è un paladino della libertà

Leggi su Liberoquotidiano.it

Ma siamo proprio sicuri cheabbia poco a che fare con i valori liberali e che, da questo punto di vista, egli rappresenti un radicale cambiamento rispetto alla tradizione repubblicana? Per rispondere a questa domanda bisogna fare opera di astrazione dalla retorica negativa costruita dai democratici e veicolata dai loro potenti mezzi di comunicazione. Dire chesia un “”, che l'America rischia di cadere in una forma di governo “autoritaria”, non è semplicemente errato: è ridicolo. Facciamoci allora un'ulteriore domanda: dove è che si gioca oggi la battaglia liberale? Su quale terreno, in America più cheve? Oppure, detto altrimenti, a quale sfida il liberale deve rispondere in questo nostro tempo? La risposta è abbastanza evidente: oggi ad essere minacciata è la più classica delleliberali, quella d'espressione, che già Locke considerava, insieme al diritto alla proprietà, come la base di ogni Stato che voglia definirsi di diritto.