Unlimitednews.it - All’Assemblea Anci la Puglia Regione Europea dello Sport 2026

Leggi su Unlimitednews.it

TORINO (ITALPRESS) – Lasarà la. Un’occasione importante per lo sviluppo delle societàive del territorio e per un nuovo piano di rafforzamento dell’impiantistica dei Comuni. I progetti dellasono stati presentati a Torino in occasione dell’Assemblea annuale dell’. col/sat/gslUnlimited News - Notizie dal mondo