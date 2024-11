Quotidiano.net - Alla Vard commessa del valore di 350 milioni

Leggi su Quotidiano.net

La, controllata norvegese del Gruppo Fincantieri (in foto l’ad Pierroberto Folgiero), si è aggiudicata unaper la progettazione e la costruzione di cinque navi "walk-to-work" per un cliente internazionale il cui nome non è stato reso noto. È di 350ildi mercato della