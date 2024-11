Baritoday.it - 'Alberobello pubblica il suo primo bilancio di genere' i risultati delle ricerche presso la ex conceria

Leggi su Baritoday.it

La presentazione deldidella città rientra nel ricco programma di iniziative “. nemmeno con un fiore” promosso dagli Assessorati alla Parità die agli Eventi del Comune diproprio per il mese di novembre. Iniziativa non casuale visto proprio in questo.