Veronasera.it - Al Teatro Modus lo spettacolo "Molto piacere"

Leggi su Veronasera.it

Dopo la serie ininterrotta di sold out alle scorse stagioni, torna la commedia più dirompente del GruppoImpiria con più di 150 repliche in tutta Italia. "" va in scena alvenerdì 22 e sabato 23 novembre alle ore 21.Loprende liberamente spunto.