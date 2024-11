Forlitoday.it - Al Forlimpopoli folk club i Trì presentano live il loro nuovo album "When it rains I am home”

Leggi su Forlitoday.it

Domenica 24 novembre, a, in Sala Aramini, alle ore 17:00, il gruppo Trì torna al, che si può dire li abbia tenuti a battesimo negli anni scorsi per presentare il frutto delprimo lavoro discografico registrato in studio: “itI am”.Il.