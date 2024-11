Fremondoweb.com - Accadde oggi: 21 novembre, pubblicata la ‘Costitutio Imperatoriam’ di Giustiniano

Leggi su Fremondoweb.com

La costituzione era considerata un manuale didattico per i giovani del primo anno di studio del diritto, uomo dalla forte personalità, nella sua carriera si avvalse sempre di importanti collaboratori, come Giovanni di Cappadocia, Triboniano, Belisario e Narsete. L’imperatore ebbe come . ContinuaL'articolo: 21ladiproviene da Fremondoweb.