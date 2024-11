Glieroidelcalcio.com - Accadde oggi, 21 novembre: Géza Kertész ed altre ricorrenze

21edUn magiaro in Italia. Da noi allenò diversi club. Anche Roma e Lazio. Nel 1943 non venne confermato dalla proprietà giallorossa. E decise di tornare in patria. Era l’anno delle bombe a San Lorenzo. Scrisse Francesco Cevasco sul Corriere della Sera del 1° giugno 2018: “Che occuparsi del gioco del calcio non sia soltanto inseguire con lo sguardo ventidue ragazzi che corrono in mutande dietro a un pallone è già ampiamente dimostrato da grandi scrittori di tutto il mondo. Che il gioco del calcio e i suoi protagonisti, calciatori, allenatori, abbiano avuto un ruolo nelle vicende storiche un po’ meno”. Il riferimento era ad un libro dedicato a, nato il 211894 e fucilato dai nazisti ungheresi: si era travestito da soldato tedesco per permettere la fuga degli ebrei perseguitati.