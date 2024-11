Cesenatoday.it - A Sarsina una giornata di eventi contro la violenza sulle donne

Leggi su Cesenatoday.it

L'amministrazione comunale di, in collaborazione con la consultadi, LibrAzione, il Comune di Cesena e la Regione Emilia-Romagna, ha preparato una serie disignificativi per il 25 novembre, in occasione dellainternazionale per l'eliminazione della