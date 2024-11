Perugiatoday.it - A Città della Domenica arriva la magia del Natale

Leggi su Perugiatoday.it

si trasforma in un incantevole paese delle meraviglie per il, con il suo allestimento più straordinario di sempre. Fino al 26 dicembre il parco di Perugia accoglierà i visitatori in un’atmosfera fiabesca, tra giochi, laboratori e fiabe, con eventi speciali ogni sabato.