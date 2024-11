Oasport.it - A che ora Italia-Scozia, Europei curling femminile 2024: programma finale 3°-4° posto, tv, streaming

Vuole conquistare la medaglia di bronzo l’aglidi, che vedranno andare in scena venerdì 22 novembre a Lohja, in Finlandia, laper il terzo: per salire sul gradino più basso del podio, le azzurre dovranno battere alle ore 13.00ne la.La Nazionalenadi Stefania Constantini, Marta Lo Deserto, Giulia Zardini Lacedelli, Angela Romei ed Elena Antonia Mathis dovrà riscattare la prestazione contro le scozzesi del round robin: le britanniche si sono imposte per 9-5 nello scontro diretto della prima fase.La diretta tv dideglidinon sarà fruibile, invece per quanto concerne la direttatutte le partite saranno visibili su Recast TV / TheChannel, mentre per quel che riguarda la diretta live testuale, questa sarà disponibile su OA Sport.