Strumentipolitici.it - 20 Novembre 2024 – Il presidente dell’Iran scrive al Papa esortandolo ad incoraggiare processo di pace a Gaza e in Libano

Iliraniano, Masoud Pezeshkian, ha esortatoFrancesco ai leader mondiali, in particolare i governi cristiani, a fermare le atrocità israeliane ae ine a contribuire a stabilire un cessate il fuoco.Dopo giorni di trattative, la leader dei Socialisti e Democratici al Parlamento europeo, Iratxe García, ha raggiunto un accordo con i leader del Partito Popolare Europeo e Renew Europe che riafferma l’impegno della maggioranza pro-europea per la cooperazione nell’attuale difficile contesto geopolitico.Ilbrasiliano Luiz Inacio Lula da Silva ha accolto ilcinese Xi Jinping per una visita di stato al Palazzo Alvorada di Brasilia.La Russia ha iniziato a utilizzare i beni congelati di stranieri come risposta ad azioni simili intraprese da paesi considerati ostili.