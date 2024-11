Imolaoggi.it - Zelensky: ‘la fine della guerra dipende dagli Usa, Putin è più debole’

Leggi su Imolaoggi.it

L’Ucraina “perderà” la suacontro la Russia se gli Stati Uniti taglieranno i finanziamenti militari a Kiev, ha detto Volodymyra Fox News. “Se loro tagliano, penso che noi perderemo”, ha affermato il presidente ucraino in un’intervista alla rete tv americana. “Combatteremo. Abbiamo la nostra produzione, ma non è sufficiente per prevalere. E.