Quotidiano.net - Women Economic Forum Italy, empowerment è leva per progresso

Leggi su Quotidiano.net

L'educazione e l'autonomia finanziaria come strumento per rafforzare l'emancipazione femminile, e lottare contro la violenza di genere. Da questo presupposto parte la seconda edizione italiana del(WEF), che si è aperta oggi al Campus della Luiss a Roma. L'evento, realizzata con il patrocinio del Comune di Roma e in collaborazione con l'Ateneo, durerà fino al 22 novembre e vedrà confrontarsi esperte, istituzioni e leader su temi chiave dell'economia, con l'obiettivo di abbattere le barriere che ancora ostacolano la partecipazione delle donne in ambitoo e professionale. "L'femminile non è solo una questione di equità, ma unafondamentale per ilo e sociale. Con questa seconda edizione del Wef-, vogliamo rafforzare la rete di supporto che abbiamo costruito, ma anche ispirare un cambiamento duraturo", afferma la presidente del Wef-, Marilena Citelli Francese.