Welfare, per 3 italiani su 4 i benefit sono decisivi nella scelta del lavoro

ROMA – Quantoimportanti iquando si considera una nuova opportunità di? Quanto conta il pacchettodell’azienda per ladel? È questa la domanda posta ai 2.400 dipendenti e ai 726 datori diche hanno partecipato al “Great EmployeeStudy 2024”, promosso dal Gruppo Epassi e condotto dal team di esperti dell’Università di Aalto, sotto la guida della ricercatrice Elina Koivisto. Lo studio, che è stato presentato a Milano in occasione del periodico incontro del Network di Imprese e Persone – IEP - rete di imprese che si confrontano e progettano ilaziendale di domani - ha riguardato i lavoratori di Italia, Regno Unito, Svezia e Finlandia e si è posto come obiettivo quello di analizzare il benessere dei dipendenti, gli investimenti aziendali e l’impatto della tecnologia nel campo del