Webinar gratuiti Deascuola | insegnare italiano storia e geografia nella scuola secondaria di I grado

Leggi su Orizzontescuola.it

Riparte il ciclo diorganizzati dae rivolto ai docenti didelladi I. L’obiettivo è fornire spunti didattici e suggerimenti su strumenti innovativi e nuove metodologie da utilizzare in classe per rendere ogni lezione unica, efficace e coinvolgente. Scopri tutti gli appuntamenti pensati per .L'articolodi I