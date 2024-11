.com - Vlahovic: escluse lesioni muscolari. Ma salta Milan e Aston Villa

(Adnkronos) – Arriva l’esito degli esami strumentali a cui si è sottoposto Dusan. Quest’oggi, poco dopo le 13, l’attaccante bianconero si è recato JMedical per essere valutato dallo staff medico della Juventus dopo l’infortunio rimediato in Nazionale. Visite mediche durate circa quaranta minuti perche ha lasciato il centro sportivo intorno alle 14. Il centravanti ex Fiorentina aveva lasciato il campo nei minuti finali del match tra la sua Serbia e la Danimarca dopo aver accusato un problema a carico del flessore della coscia sinistra come confermato a fine gara: “Ho sentito dolore alla coscia, non sono riuscito a finire la partita”. Gli esami strumentali hanno esclusoper, le cui condizioni saranno valutate quotidianamente dallo staff medico bianconero.