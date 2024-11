Bergamonews.it - Vito Mancuso, Noesis e cineforum: cosa fare stasera a Bergamo e provincia

L’incontro con il teologoall’Aula Magna di Sant’Agostino per “Molte Fedi”, il professor Riccardo Saccenti ad Almè per “”, il cinema spagnolo al Conca Verde, ila Gandino e altro ancora. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di mercoledì 20 novembre.Ecco gli appuntamenti.Sino al 29 dicembre 2024 sarà allestito il “Villaggio di Natale” al Piazzale degli Alpini, a. Come da tradizione, torna con i suoi piccoli chalet dove si potranno trovare prodotti artigianali, dolci e altre specialità enogastronomiche.Il Villaggio di Natale, un’opportunità dal carattere internazionale: molti gli artigiani provenienti da tutta Italia, ma anche dall’estero.Non mancheranno la pista di pattinaggio, installazioni luminose ed altri eventi per grandi e piccoli.