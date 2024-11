Fanpage.it - Violenza sulle donne: è ancora importante rompere il silenzio

Leggi su Fanpage.it

Il numero 1522 antie stalking è uno strumento efficace per accogliere le richieste di migliaia diche nel nostro Paese subisconodi genere. Le telefonate sono in aumento, ma c'èmolto da fare per far sentire la voce delle vittime e dar coraggio a chi non se la sente di chiedere aiuto.