Lanazione.it - Viola e Paola volano in Nazionale

Leggi su Lanazione.it

Ancora una volta l’Arezzo calcio femminile porta le sue ragazze in. Sono due le convocate per i prossimi impegni delle Azzurre nelle formazioni giovanili che orbitano intorno allamaggiore. La prima è il portiere amarantoBartalini (nella foto a sinistra), convocata nell’Under 23 per l’amichevole contro il Belgio che si disputerà il prossimo 28 novembre a Coverciano. La numero 1 amaranto era già stata chiamata un mese fa per le amichevoli con Spagna e Germania. L’altra calciatrice finita in orbita azzurra è la giovanissimaTaddei (nella foto a destra), selezionata per il raduno di preparazione dell’Under 19 in vista del primo turno di preparazione al campionato europeo di categoria. Prima della pausa Nazionali, però, la squadra di Ilaria Leoni sarà ancora impegnata in campionato domenica quando ad Arezzo arriverà il Chievo Verona.