Vigilanza Rai maggioranza diserta la seduta | niente numero legale

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – Fumata nera stamane in Commissione diRai, dove laper votare il presidente del Cda non ha raggiunto il. Laha infatti, come previsto,to in massa. A quanto apprende l'Adnkronos, erano presenti solo le opposizioni, in particolare Dolores Bevilacqua (M5S), Annamaria Furlan (Pd), Stefano Graziano (Pd), Ouidad .