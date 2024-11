Inter-news.it - VIDEO – Lautaro Martinez show, raggiunge Maradona | Inter Chat

Nella notte italiana, Lautaro Martinez che segnando contro Perù ha raggiunto Diego Armando Maradona, nella classifica dei marcatori all-time dell'Argentina. Ora il rientro all'Inter, per diventare nuovamente il totem della Beneamata. Sabato ci sarà la sfida contro il Verona.