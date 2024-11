Inter-news.it - VIDEO – Highlights Argentina-Perù 1-0 Lautaro Martinez la decide così!

, gara valida per le qualificazioni ai Mondiali del 2026, si è conclusa 1-0 a favore dei padroni di casa., capitano dell’Inter, sigla la rete decisiva con una giocata entusiasmante. Di seguito ilcon i gol e glidigiocata all’Estadio Alberto José Armando.RETE DECISIVA – L’si impone con il punteggio di 1-0 contro ilnella sfida valida per la dodicesima giornata del girone per la qualificazione ai Mondiali del 2026. L’Albiceleste domina sul piano del gioco sin dalla prima frazione, ma non riesce a concretizzare le occasioni avute anche a causa della compattezza difensiva mostrata dalla compagine allenata da Jorge Fossati. La più importante opportunità capita al 22? sui piedi di Julian Alvarez, il cui destro si infrange contro il palo alla sinistra della porta difesa da Pedro Gallese.