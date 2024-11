Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 20-11-2024 ore 17:15

DEL 20 NOVEMBREORE 17.20 GIANGUIDO LOMBARDINUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA PONTINA E’ STATO RIAPERTO IL TRATTO TRA CASTELNO E VIA MONTE D’ORO IN DIREZIONE LATINA, CHIUSO IN PRECEDENZA PER UN INTERVENTO DEI INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO A SEGUITO DELLA CADUTA DI UN ALBERO SULLA SEDE STRADALE; AL MOMENTO SI TRANSITA SU UNA SOLA CORSIA;PROSEGUENDO SULLA PONTINA IN DIREZIONE SUD UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA VIA APRILIANA E VIA VALLELATA, RACCOMANDIAMO QUINDI LA DOVUTA PRUDENZA;E VEDIAMO LA SITUAZIONE SUL RACCORDO ANULARE: AL MOMENTO ABBIAMO CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA A PARTIRE DALLA VIA DEL MARE FINO ALLA TUSCOLANA, IN INTERNA CODE TRA CASSIA BIS E SALARIA E PIU’ AVANTI TRA NOMENTANA E-TERAMO;SULLA STESSA-TERAMO RALLENTAMENTI LUNGO IL TRATTO URBANO, TRA VIA TOGLIATTI E IL RACCORDO IN USCITA DALLA CITTA’.