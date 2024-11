Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 20-11-2024 ore 12:30

Leggi su Romadailynews.it

DEL 20 NOVEMBREORE 12.20 ERICA TERENZIBEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAFILE SULLA DIRAMAZIONESUD ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO VERSO.AUTO IN CODA SULL’APPIA NEI PRESSI DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI, GENZANO, ALBANO LAZIALE E FRATTOCCHIE.ATTENZIONE ALLA POSSIBILE ONDATA DI MALTEMPO: LA PROTEZIONE CIVILE CI FA SAPERE CHE NELLE PROSSIME ORE UNA VASTA ZONA DI BASSA PRESSIONE DARÀ IL VIA LIBERA ALL’INGRESSO DI INTENSI VENTI E ARIA FREDDA CHE CAUSERANNO FENOMENI DI MALTEMPO SPARSI SUL TERRITORIO.DIRAMATA L’ALLERTA GIALLA.MASSIMA ATTENZIONE DUNQUE ALLA GUIDA:MODERATE LA VELOCITà E RISPETTATE SEMPRE LE DISTANZE DI SICUREZZA.PER IL TRASPORTO FERROVIARIO, TORNATA REGOLARE LA LINEA ALTA VELOCITÀ FIRENZE-.DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO,GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral