Messinatoday.it - Viabilità durante i lavori del Ponte, l'Ordine degli Ingegneri chiede un incontro alla Stretto di Messina

Leggi su Messinatoday.it

, due temi che diventeranno ancora più caldi quando si arriverà al progetto esecutivo. Ed è per questo che l'divuole avere voce in capitolo per tutelare la città e studiare soluzioni con l'obiettivo di limitare i disagi. Da qui la richiesta a.