Verona-Inter tre ballottaggi Prima probabile formazione di Inzaghi

Sabato alle ore 15 ci sarà, partita valida per la tredicesima giornata di Serie A. Simonesi porta tre, la. DUBBI –è lapartita alla conclusione della sosta per Simone. I nerazzurri arrivano dal pareggio con il Napoli, ma soprattutto da giorni complessi senza 15 giocatori ad Appiano Gentile. Hakan Calhanoglu torna oggi senza però allenarsi, domani si rivedranno invece Lautaro Martinez e Mehdi Taremi. Proprio il loro è il primoo nella testa dell’allenatore, che per ora sembra convinto di utilizzare l’iraniano assieme a Marcus Thuram. Gli altri due dubbi perriguardano la zona di centrocampo. Uno vede protagonista Kristjan Asllani, il quale probabilmente sarà chiamato a sostituire Calhanoglu malconcio a causa del problema avuto sabato scorso con la Turchia.