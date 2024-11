Ilrestodelcarlino.it - Vento forte nelle Marche, numerosi interventi per alberi e rami caduti

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ascoli, 20 novembre 2024 – I vigili del fuoco sono al lavoro sin dalla notte scorsa per far fronte alle numerose richieste legate alche sta interessando l'intera regione.che era stato preallertato con una criticità arancione e venerdì è attesa la neve. Alle ore 08:30 sono stati effettuati 112, principalmente per la rimozione disulla sede stradale,pericolanti o appoggiati su linee aeree. Al momento, non si registrano situazioni di particolare criticità. Precauzionalmente ad Ascoli è stato chiuso alle visite il cimitero di Borgo Solestà. I vigili del fuoco hanno effettuato diversiad Ascoli, Monteprandone, Rotella, Comunanza e Monteprandone.anche lungo la costa adriatica. Piante cadute anche lungo la Valtesino e sulla Salaria, senza per il momento creare particolari criticità.