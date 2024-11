Pisatoday.it - Vento forte e mareggiate: estesa l'allerta meteo arancione

Leggi su Pisatoday.it

Si articola ulteriormente l'emessa dalla Protezione civile regionale per la costa toscana e pisana. L'avviso infatti previsto per oggi è stato aggiornato, con la previsione di fasce orarie che si estendono anche a domani, 21 novembre. Per la giornata di oggi, l'