Ilpiacenza.it - Vento e pioggia gelata, maltempo in arrivo sul Piacentino

Leggi su Ilpiacenza.it

insulnelle prossime ore. La protezione civile ha diramato un'allerta meteo arancione perin montagna e in alta collina e un'allerta gialla per frane e piene dei corsi minori, temporali esulla bassa collina. ? Per la giornata di giovedì 21.