Lanotiziagiornale.it - Venezia, il Riesame conferma il sequestro: “ragionevole” l’ipotesi che Brugnaro abbia trattato con l’imprenditore Ching per i Pili

Che il sindaco di, Luigi, e il costruttoreChiat Kwong si fossero accordati (illecitamente) per la cessione dell’area dei(di proprietà dello stesso) e per una conseguente variante urbanistica da parte del Comune al fine di renderla edificabile, nonostante l’interesse generale e la regolamentazione vigente, è “”.A dirlo, il Tribunale deldi, che ha rigettato il disdel materiale trovato dalla Guardia di Finanza nelle perquisizioni ai due uomini di fiducia del sindaco di, il capo di gabinetto Morris Ceron e il vicecapo Derek Donadini, con lui indagati per corruzione.Gli incontrie l’accordoLa vicenda riguarda l’area di 41 ettari a ridosso della laguna chepossiede attraverso la società ‘Porta di‘ e che avrebbe voluto cedere alasiatico, con cui si sarebbe incontrato numerose volte.