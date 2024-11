Lapresse.it - Veneto, Salvini: “Candidato della Lega alle regionali? Per noi priorità”

Unprossime elezioniin? “Lanostra è questa, certo”. Lo ha detto il leader leghista e vicepremier, Matteo, al termine del Consiglio federale del partito alla Camera.“Non ho ancora sentito Giorgia Meloni, però ci vediamo a stretto giro. Appena rientra, ci vediamo tutti insieme per fare il punto”, ha detto ancora, a proposito delle elezioniappena passate.sul terzo mandatoUn terzo mandato “per me sarebbe assolutamente positivo. Non pero Zaia, ma per la democrazia. Io continuo a ritenere che negare la possibilità di riscegliere un bravo sindaco o un governatore è un errore” ha detto il vicepremier e leader, Matteo, al termine del Consiglio federale alla Camera. Se non ci sarà alcuna possibilità di un terzo mandato, “il centrodestra si metterebbe al tavolo e farebbe altri ragionamenti”, ha aggiunto.