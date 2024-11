Ilfattoquotidiano.it - “Vendevano informazioni ai servizi russi”: due indagati a Milano, rischiano 15 anni. “Volevano installare telecamere sui taxi di Milano”

Sono accusati di aver fornito aidi natura sensibile”, tra cui “documentazione classificata, fotografie di installazioni militari esu tecnici specializzati nel campo dei droni e della sicurezza elettronica”, in cambio di un “compenso in criptovalute”. Due soggetti “con base nell’alta Lombardia” hanno ricevuto un avviso di conclusione indagini da parte della Procura di, che contesta loro il reato di “corruzione del cittadino da parte dello straniero” (articolo 246 del codice penale) aggravato dalle “finalità di terrorismo ed eversione” e punito con una pena massima di 15di reclusione.“L’indagine, iniziata a partire dall’aprile 2024, scaturisce dagli esiti di una complessa attività investigativa condotta dai carabinieri del Ros (Raggruppamento operazioni speciali, ndr) di, in collaborazione con la Sezione criptovalute del Comando Carabinieri antifalsificazione monetaria di Roma, nella quale sono stati riscontrati l’adescamento, da parte di soggetti, e la successiva corrispondenza su un canale Telegram, tra loro e i due”, si legge in un comunicato stampa diffuso dagli inquirenti, coordinati dal procuratore aggiunto Eugenio Fusco.