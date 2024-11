Lapresse.it - Vaticano, Papa: “Il mondo è sotto la minaccia di un conflitto nucleare”

“Il nostroè diviso e lacerato da odio, tensioni, guerre e minacce di un. Oggi sui giornali c’è quest’ultima. Questa situazione spinge noi, credenti nel Dio della pace, a pregare e a operare per il dialogo, la riconciliazione, la pace, la sicurezza e lo sviluppo integrale dell’intera umanità. Noi crediamo in Lui come il Dio dell’amore onnipotente. L’impegno che insieme possiamo dimostrare per la pace ci rende credibili agli occhi dele in particolare delle nuove generazioni”. CosìFrancesco ricevendo in udienza i partecipanti al XII Colloquio del Dicastero per il Dialogo Interreligioso con il ‘Centro per il Dialogo interreligioso e interculturale’ di Teheran.