Veronasera.it - Vandalizzata, verrà sostituita a Povegliano la targa contro la violenza sulle donne

Leggi su Veronasera.it

In occasione del 25 Novembre, Giornata Internazionale per l’eliminazione dellale, il Comune diha ribadito con fermezza il proprio impegno nella lottaogni forma di, patriarcato e disuguaglianza.Il calendario degli eventi organizzati per.