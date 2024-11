Lapresse.it - Usa, incendio lungo l’autostrada a Manhattan: una gigantesca nuvola di fumo blocca il traffico

Unè divampato in un’area boschiva dinella zona di Washington Heights-Harlem, a New York. I vigili del fuoco sono intervenuti per contenere le fiamme che si sono propagate rapidamente a causa della presenza sterpaglie secche. L’emittente televisiva WABC-TV ha ripreso le immagini dall’alto precisando che i residenti della zona e gli automobilisti avevano già ricevuto gli avvisi di scarsa visibilità a causa delche hato temporaneamente il