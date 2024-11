Zon.it - Unisa, DIFARMA: grazie ai fondi PNRR, nasce un nuovo laboratorio di spettrometria di massa

Leggi su Zon.it

SALERNO – Il Dipartimento di Farmacia dell’Università degli Studi di Salerno () segna untraguardo nel campo della ricerca scientificaalla creazione di un innovativodidi. Questo importante risultato è stato reso possibilealla capacità progettuale dell’ateneo e ai finanziamenti ottenuti attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ().Il, già riconosciuto come una struttura d’eccellenza a livello europeo, rappresenta una risorsa cruciale per l’intera comunità scientifica regionale. La sua realizzazione non solo consolida la leadership delnel settore farmaceutico e chimico, ma contribuisce anche alla crescita economica e sociale del territorio.Un’infrastruttura per il futuro“Con il progetto deldidi”, sottolinea il responsabile scientifico Professor Pietro Campiglia, “puntiamo ad ottenere diversi risultati: in primo luogo creare una infrastruttura permanente, poi inserire nel mondo del lavoro e della ricerca scientifica numerosi ricercatori che abbiamo formato all’interno di, infine invertire il fenomeno della fuga dei cervelli, trattenendo al Sud le migliori menti del nostro territorio”.