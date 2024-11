Lapresse.it - Ungheria, il presunto complice di Ilaria Salis ‘Gino’ si dichiara innocente

Si èto “” e non ha dato il consenso alla consegna alle autorità ungheresi Rexino Arzaj detto, il milanese arrestato in Francia accusato dall’di essere ‘’ dinelle violenze delle contromanifestazioni antifasciste del febbraio 2023 a Budapest, contro i raduni neonazisti della ‘Giornata dell’Onore’.L’udienza per discutere l’estradizione del milanese si terrà il prossimo 18 dicembre di fronte alla Corte d’appello di Parigi, ma potrebbe durare settimane o mesi. Da quanto apprende LaPresse, come per la vicenda dell’europarlamentare di Avs, verranno sollevate eccezioni e questioni preliminari riguardanti le condizioni carcerarie nel Paese magiaro e i principi del giusto processo.L’avvocato Laurent Pasquet-Marinacce, esperto nel diritto dell’estradizione transalpino che assiste Arzaj, è in attesa di ricevere le carte del Mandato d’arresto europeo (Mae) per conoscere in dettaglio le accuse.