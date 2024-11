Lanazione.it - Una donna di nome Anna Freud. Il libro di Lombardo

Leggi su Lanazione.it

"Decostruiamo la violenza. Un ciclo di eventi organizzati dal Comune di Laterina Pergine Valdarno". Sabato 23 novembre, alle ore 17.15, al Circolo Acli di Ponticino, in occasione del ciclo di eventi organizzato dal Comune assieme agli Assessorati alla cultura e alle politiche sociali, verrà presentato il romanzo dell’autrice aretina Lucrezia, "Bergasse 19. Unadi" (Les Flâneurs Edizioni). La serata, realizzata in collaborazione con Fidapa, verrà condotta dall’Avvocato Maria Cristina Salvini, Presidente della suddetta associazione "Fidapa BPW Italy Arezzo". Durante l’evento alcuni estratti delverranno interpretati dalla narratrice Propizia Capaccioli. Interverrà inoltre il Sostituto procuratore della Repubblica per i Minorenni di Firenze, dott.ssa Ersilia Spena.