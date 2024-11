Agi.it - Un imprenditore palermitano minacciato un una testa di cavallo mozzata

Leggi su Agi.it

AGI - Si indaga ad Altofonte, in provincia di Palermo, su un inquietante atto intimidatorio ai danni di unedile locale. Ladi unè stata fatta trovare sul sedile di un mezzo di lavoro, un escavatore; stessa scena con una mucca gravida che è stata squartata e il vitellino adagiato sull'animale. I fatti sono stati denunciati dal costruttore ai carabinieri di Monreale che hanno avviato le indagini; ai militari l'uomo ha riferito di non avere ricevuto in precedenza avvertimenti. È intervenuta anche l'amministrazione comunale di Altofonte che ha condannato quanto compiuto da ignoti che si sono introdotti nel terreno dell'abitazione. "Non riesco a spiegarmi tanta barbarie - dice la sindaca di Altofonte, Angela De Luca - e desidero esprimere alla vittima, che rappresenta una delle ditte di fiducia del Comune, la mia totale solidarietà, quella della giunta, di tutta l'amministrazione comunale e mi faccio portavoce pure del Consiglio comunale, a cominciare dal suo presidente Luciano Corsale.