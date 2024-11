Ravennatoday.it - Un convegno per raccontare la storia del fascismo a Ravenna

Leggi su Ravennatoday.it

Sabato 23 novembre, a partire dalle 9.30, si terrà a, nella Sala Nullo Baldini in via Guaccimanni 10, unsui primi anni dell’affermazione del regime fascista in provincia di. Promossa dall’archivio di Stato e dall’istituto Storico della Resistenza di, e con il.