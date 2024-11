Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 20-11-2024 ore 18:10

Leggi su Romadailynews.it

dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione studio Giuliano Ferrigno ancora Ester in apertura di massima allerta atf dopo l’allarme lanciato dagli Stati Uniti su un attaccarlo significativo previsto per oggi 20 novembre sulla capitale come ritorsione di mosca al lancio di missili ATAM dall’ucraina per questo Washington ha deciso la chiusura dell’ ambasciata nella capitale Ucraina il presidente americano Joe biden avrebbe autorizzato poi li invio di mine antiuomo il Cremlino scrive sta facendo di tutto perché la guerra prosegua in la conquista di territori ucraini da parte della Russia a prendere slancio esercito di Mosca sta accelerando l’avanzata lungo la linea del fronte e secondo i dati dell’Istituto for the study and work citati dalla BBC a quasi 6 volte più territorio nelrispetto al 2023 l’offensiva di mosche si avvicina i principali Hub logistici ucraini nella regione orientale del donbass mentre fa skilla l’incursione Ucraina la regione russa di Kursk torniamo in Italia il nuovo codice della strada elegge il Senato ha approvato la riforma con 83 647 e 1 astenuto respinti Invece tutti gli oltre 350 emendamenti presentati dalle opposizioni il testo aveva già ricevuto il via libera dalla camera e quindi diventa il definitivo con la modifica ti fanno ancora più stringenti le sanzioni per chi contravviene al divieto di usare il telefonino alla guida o perché si sente dopo aver assunto droghe avere bevuto oltre i limiti consentiti il giro di vite Partirà da subito ci sarà tempo un anno invece per attuare una delega di riforma complessiva del codice mentre per le norme sui monopattini da un regolamento attuativo la cronaca aveva al collo addome Piedi legati con una corda dell’altalena la annaloro da 15 anni trovata impiccata ad un albero nel giardino di casa sua a Piazza Armerina provincia di Enna stabilisce l’autopsia che ha riscontrato sui cadaveri segni delle corde poi slacciate dalla madre quella giovane nel tentativo di soccorrerla e quindi c’è una vita però le mani libere l’osso cervicale non era aspe’ le scarpe erano pulite nonostante l’albero si trova in mezzo al terreno elementi che alimentano il giallo sul caso e fanno definire gli inquirenti anomale le modalità del suicidio intanto la procura dei minori di Caltanissetta ha disposto il sequestro di telefoni di 8 ragazzi conoscenti e compagni di scuola della quindicenne i PM indagano per istigazione al suicidio tra l’ipotesi c’è quella che idiota gesto della ragazza poteva esserci il timore che venissero diffuse tue intime ce lo sciopero dei medici di 24 ore oggi e degli infermieri in tutta Italia per protestare contro la legge di bilancio del governo le percentuali di adesione allo sciopero sono molto alte fino a punte del 85% Come si chiedono i previsti per legge affermano i sindacati Un segnale importante si legge in una nota che dovrebbe far riflettere sulle condizioni di lavoro inaccettabili degli ospedali esperti sulla condivisione delle ragioni della protesta con il sindacato era l’ultima notizia Grazie per averci seguito le news e tornano la prossima inizio In collaborazione con Agenzia Italia Stampa