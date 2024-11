Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 20-11-2024 ore 14:10

dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio Un milione duecentomila le prestazioni sanitarie che potrebbero saltare per lo sciopero nazionale di ventiquattrore di medici dirigenti sanitari infermieri altre professioni sanitarie indetto per oggi mercoledì 20 novembre lo riferisco anaao assomed cimo-fesmed degli infermieri da altre professioni sanitarie del nap che hanno programmato l’accensione e che manifestano aalle 12 in piazza Santissimi Apostoli a rischio dicono le sigle sindacali di servizi di assistenza esami radiografici 15000 interventi chirurgici programmati 100.000 visite specialistiche garantite le prestazioni d’urgenza il maltempo parti di una saccatura presente sull’Europa centrale con conseguente formazione di un minimo depressionario sull’Italia determinerà una forte intensificazione dei venti a prevalente componente cidentale su gran parte del paese contestuale avviare fredda Casera fenomeni sparsi sul territorio più intensi lungo i settori tirrenici meridionali è un deciso abbassamento delle temperature 25 poliziotti penitenziari accusati a vario titolo in concorso di tortura abuso d’autorità e contro detenuti del carcere Pietro Cerulli Trapani falso ideologico sono stati raggiunti da misure cautelari interdittive 11 arresti domiciliari 14 sono al pubblico ufficio e metti Decreti di perquisizione per un totale di 46 indagati in un’ordinanza un’indagine che era partita nel 2021 abbiamo pagina la cena è saltata la calma e la moderazione dopo che il presidente russo Vladimir Putin ha firmato un decreto che abbassa la soglia per l’uso di armi nucleari nelle circostanze attuali tutte le parti dovrebbero mantenere la calma esercitare l’azione lavorano insieme attraverso il dialogo e la consultazione per allentare le tensioni ridurre rischi strategici affermato il portavoce del Ministero degli Esteri Lingam Vediamo quello sport a Malaga coppa l’addio di Natale Spagna battuta dall’Olanda per 2 a 1 oggi in campo Germania Canada alla fine siamo arrivati alla fase finale della David gli azzurri affronteranno L’Argentina fuori la Spagna Wanderer zucchina dalla 6 4 6 4 6 7 3 sconfitta nel doppio 21 era l’ultima competizione Fiat da dai ed è tutto Buona giornata e buon proseguimento di Ascolta In collaborazione con Agenzia Italia Stampa