Ultime Notizie Roma del 20-11-2024 ore 08 | 10

dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio e annunciato di aver abbattuto 50 droni ucraini durante la notte in particolare nelle regioni di confine con l'Ucraina i sistemi di difesa aerea russi hanno distrutto intercettato 44 droni aerei ucraini secondo una dichiarazione del della Difesa Russo la maggior parte degli aerei sarebbero stati neutralizzati nella regione di novgorod situata a circa 1000 km dal confine ucraino gli altri invece sarebbero stati poi annientati nelle ore successive nelle regioni di Kurt belgorod Brian dal confine in Ucraina nonché nella regione di Mosca così precisa e con questa mattina di droni ucraini Sono stati abbattuti sulla regione di Samara secondo il governatore regionale Fedor Ogni set e cambiamo argomento parliamo del maltempo stimarsi di un attaccatura presente sull'Europa centrale con conseguente formazione di un minimo depressionario sull'Italia determinerà una forza intensificazione dei venti a prevalente componente occidentali su gran parte del paese sta l'ingresso di aria fredda che lo dirà a fenomeni sparsi sul territorio più Intelvi lungo i settori tirrenici meridionali è un deciso abbassamento delle temperature invece Presidente del Consiglio ministro degli Affari Esteri e della cooperazione internazionale Antonio tajani ha commentato a cura di alcune postazioni di unifil nel sud del Libano Ho chiesto agli italiani di garantire la sicurezza dei nostri militari non siamo in guerra con nessuno il contingente UniFI ha gradito anche la sicurezza dietro la e quindi è inammissibile che mi si spari contro se si è trattato di un errore imparino a utilizzare meglio le proprie armi detto molte più severe tra i 250 e i €1000 per chi è il volante tiene in mano uno smartphone obbligo di assicurazione targa e casco per i monopattini stretta sulla cilindrata per patentati non potranno guidare autoveicoli con una potenza superiore a 75 kW e autovetture con potenza massima di 105 kilowattore revoca o sospensione della patente fino a un anno per chi abbandona gli animali in strada lo sport Rafa Nadal ha di amare in Coppa Davis non fa ombra Una strepitosa carriera Roger Federer Rafa Nadal Novak Djokovic i tre tenori Dopo l'addio dello svizzero arriva quello di Rafa una carriera straordinaria per il re della terra battuta per il tuo tempo per 912 settimane consecutive dal 2005 al 2023