Ultime Notizie Roma del 20-11-2024 ore 07 | 10

dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio il centro-sinistra vince le regionali in Emiliagna trionfa defalcare sul Gorini mentre in Umbria la sindaca Proietti e la meglio sulla governatrice uscente Te sei forte affermazione del PD tracollo della Lega Fratelli d’Italia consolida lo scarto sugli alleati ma perde terreno Ma sì sì ma la fluenza fonemica su Val di Taro secondo cui l’incremento delle violenze sessuali legato anche a forma di marginalità e devianza discende da un immigrazione illegale questa mattina in commissione alla camera si vota il decreto fus mentre al Senato si Esamina il DDL sicurezza meloni oggi al G20 di Rio poi a Buenos Aires Mosca scusa Ma intendi gettare benzina sul fuoco nel conflitto in Ucraina e promette risposte appropriate la decisione dell’amministrazione americana uscente di consentire a Kiev l’utilizzo di missile lungo raggio Macrom definisce totalmente buona la morte di Washington il ministro degli Esteri ucraino si parla di un punto di svolta da parte del G20 a pelle ogni iniziativa costruttiva che sostengono giusta e duratura ieri almeno 10 morti 50 feriti ho detto chi interviene oggi alla plenaria del Parlamento Europeo prevista Bruxelles anche la riunione dei ministri europei della Difesa Beirut vi hanno accettato la proposta degli Stati Uniti sono scesa del fuoco con Israele e con alcuni commenti sul contenuto lo rende Noto un alto funzionario libanese citato dai media internazionali i leader del G20 Uniti nel sostenere la tregua anche nella striscia di Gaza Oggi ti tiene una riunione a porte chiuse che il consiglio sicurezza ONU sul libro l’avvocato di due donne che hanno testimoniato davanti alla genetica della camera americana dichiarato che Gaia sta pagato entrambe per fare sesso nel 2017 e che una delle due ha visto il neo segretario alla giustizia avere rapporti Anche con un altezza oggi giudici di New York si pronuncia sulla richiesta di Trump di archiviare il caso starmi Daniel Duffy nominato segretario ai trasporti tragico incidente tra due volanti aha fatto le auto si sono ribaltate un agente di 32 anni morto e altri tre sono rimasti feriti oggi in aula al Senato si vota la riforma del Codice della Strada tre giovani sono morti nelle esplosioni di un capannone adibito a deposito illegale di fuochi d’artificio Ercolano in provincia di Napoli un operaio di 51 anni invece è morto ieri sera travolto da una gru a Torino sport del tennis eliminano la Polonia e conquistano la seconda finale consecutiva in la sfidante dell’Italia ATI decide oggi nel match tra Gran Bretagna Slovacchia è sempre oggi a via la Coppa Davis per l’Italia che difende il titolo Si parte con la fila dei quarti tra Paesi Bassi e la Spagna mentre gli azzurri scendono in campo giovedì ed è tutto per il momento buon proseguimento di ascolto rimanete con noi In collaborazione con Agenzia Italia Stampa