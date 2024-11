Ildifforme.it - Ue ribadisce sostegno all’Ucraina, Zelensky: “Putin è più piccolo della forza dell’Europa unita”

Il leader ucraino ha poi lanciato un avvertimento ai leader europei che pensano "di poter vendere a Mosca l'Ucraina o qualsiasi altro paese, come gli Stati baltici, i Balcani, la Georgia o la Moldavia, e ottenere qualcosa in cambio", sottolineando che "nessuno può godersi acque calme in mezzo ad una tempesta"L'articolo Ue: “è più” proviene da Il Difforme.