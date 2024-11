Unlimitednews.it - Ucraina, Tajani “Putin non vuole il cessate il fuoco”

MILANO (ITALPRESS) – “Sono preoccupato per l’aggressività che la Russia sta manifestando nei confronti dell’utilizzando anche truppe nord coreane. Noi dobbiamo lavorare per la pace e impedire che ci sia una escalation, ma mi pare che in questo momentonon voglia accelerare i tempi per unile per una pace”. Così il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio, a margine dell’inaugurazione dell’anno accademico dell’Università Vita-Salute San Raffaele, commentando le minacce della Russia dopo il cambio della dottrina nucleare.“L’aggressività violenta che la Russia sta dimostrando in queste ultime settimane ci preoccupa, certo che sì. Per questo dobbiamo continuare a difendere e sostenere Kiev – ha aggiunto -. Oggi pomeriggio a Roma ci sarà un business forum Italia-, poi ci sarà un incontro con la signora Zelenska e ribadiremo l’impegno dell’Italia a sostegno della