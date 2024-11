Trevisotoday.it - Tutti i risultati dell'attività dei soci trevigiani dell'Unione Italiana veterani dello sport Unvs

La Sezionedi Treviso è onorata del risultato conseguito dalo Luca Serena determinante per il successo del Mete Tenis Kulübü di Instanbul al Megasaray Tennis Academy di Belek nella provincia di Antalya in Turchia. Treviso – L’edizione 2024 di European Senior Clubs Championships Over 35.