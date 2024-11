Latinatoday.it - Truffa e estorsione fingendosi veggenti: coppia condannata a dieci anni

Leggi su Latinatoday.it

, violenza privata, minacce, percosse, indebito utilizzo di carte di credito econtinuata in concorso. Sono questi i reati per i quali Barbara Soster, 51, e Angelo De Petris, 31, sono stati condannati ciascuno adi reclusione. I due erano finiti in carcere a.